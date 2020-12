Carlos Hermosillo: 'Siboldi no debe irse de Cruz Azul'

El contrato del estratega Robert Dante Siboldi vence hasta junio de 2021; sin embargo, el charrúa podría dejar el banquillo celeste a fin de año si no gana el trofeo de la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que Carlos Hermosillo afirmó que el estratega es el menos culpable por lo ocurrido frente al conjunto auriazul.

"Yo soy de la idea que le deben de dar oportunidad hasta junio. Yo soy de los que piensa que el jugador hace su trabajo dentro de la cancha. Antes de la tragedia, todos hablaban maravillas de Siboldi, pero él no juega. Es algo muy natural que se equivoque, pero no creo que deba irse. Yo me preocuparía más por preparar al equipo para su próximo partido (Concachampions)", indicó en entrevista en exclusiva con RÉCORD.

Asimismo, el exfutbolista habló sobre la trágica humillación que sufrió Cruz Azul a manos de Pumas UNAM en la Semifinal de la Liga MX que disputaron en el Estadio Olímpico Universitario. El exdelantero, quien actualmente forma parte del equipo de Telemundo Deportes en Estados Unidos y realiza coberturas del Club Guadalajara, sigue sin comprender cómo fue que se dio la ridícula eliminación.

"El equipo jugó mal, les faltó ganas y actitud, ya que sí podían darle la vuelta en el marcador a Pumas UNAM. Cruz Azul tiene mejores hombres. Se vieron muy mal como jugaron. A Cruz Azul le faltó producto de gallina", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CATA DOMÍNGUEZ TRAS ELIMINACIÓN DE CRUZ AZUL: 'NOS FALTARON HUE...'