Cruz Azul: Tuca Ferreti reveló detalles de su contrato con La Máquina

Tuca Ferreti reveló detalles de su contrato con Cruz Azul el cual firmó hasta diciembre de este año.

En entrevista para TUDN, el estratega de La Máquina contó que será en 10 meses cuando se pongan las 'cartas sobre la mesa' junto con la directiva para saber el rumbo de la situación.

“No he cambiado y tengo 69 años, el compromiso es de aquí a diciembre con la confianza que me brindó el ingeniero. De sentarnos y decir estamos satisfechos o no. El compromiso es hasta diciembre, este torneo ya va adelantado, pero espero otro. Es hasta diciembre y en diciembre nos vamos a sentar todos para ver si vale la pena”, reveló Ricardo.

Finalmente, el Tuca Ferreti le envió un mensaje a la afición pidiéndoles que tengan paciencia para poder ver resultados en el equipo debido al cambio que ahora atraviesan.

