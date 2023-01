Hermosillo al 'Potro' Gutiérrez: “Para que la afición te apoye hay que entregar resultados”

Cruz Azul ha iniciado con el pie izquiero el Clausura 2023. La Máquina solo suma un punto de nueve posibles, al término del partido entre cementeros y los Rayos del Necaxa, Raúl Gutiérrez habló en conferencia de prensa, sin embargo; hubo frases que según el estratega celeste fueron sacadas de contexto, y es que el Potro mencionó que “hay azules disfrazados de otros colores y al final son los que más critican y los que menos saben”.

El Potro compartió un video de la conferencia de prensa después del partido ante Necaxa, "esto es lo que dije completo sobre nuestra fiel afición, no contextos", dijo el estratega celeste luego de qué varios aficionados tomaron solo unas frases de lo que dijo, por su parte Carlos Hermosillo le respondió:

Esto es lo que dije completo sobre nuestra fiel afición, no contextos…. pic.twitter.com/SEJdVJ6vgo — RAULGTZ.® (@Potropegaso21) January 22, 2023

"Raúl la mejor manera de que te apoye la afición, es entregando resultados, hablar menos y demostrar más, te deseo mucha suerte estás en una gran institución", escribió el exjugador Hermosillo.

"Nadie está culpando a Raúl, pero te aclaro los jugadores que llegaron ahora fue bajo su aval y si no fue así, error gravísimos, no son jugadores para Cruz Azul solo revisa su historia, te recuerdo algo los directivos que están no saben nada", respondió Carlos Hermosillo a un usuario de Twitter.

