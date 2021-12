Luis Romo: 'Voy a hacer todo lo posible por salir de Cruz Azul, pero a Europa'

Luis Romo, mediocampista de La Máquina, confesó en entrevista para 'TUDN' que pretende salir del cuadro celeste pero para partir rumbo a un equipo europeo, por lo quedebe concentrarse en su preparación.

“Nunca pensé irme libre, siempre intenté traer algo para Cruz Azul, pero a mí lo que me compete es en lo deportivo, necesito jugar, ponerme al 100 por ciento porque así me quiera ir libre, si no estoy en mi mejor momento, no voy a poder dar ese salto".

El jugador nacido en Sinaloa dejó claro que se encuentra feliz jugando para Cruz Azul, pero insistió en que su sueño es emigrar. Recalcó que está dispuesto a conseguir su pase de salida con los cementeros pero sólo si es para militar en Europa.

"Voy a hacer todo lo posible por ir a Europa, todo lo que esté en mis manos y sea lo que sea que implique lo voy a hacer porque es mi sueño y si yo renuncio a él me estaría traicionando, entonces voy a hacer todo por salir, pero a Europa, a eso me refiero porque luego dejas esos paréntesis abiertos y la gente piensa que no está feliz donde estás y tampoco se trata de eso” .

