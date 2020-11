Parejita López sobre su paso por Cruz Azul: 'No fue lo que esperaba'

Los Pumas Bicampeones de 2004 marcaron una época en el Club Universidad y en el futbol mexicano, y justo por su participación en un momento glorioso, es que varios de los jugadores que fueron parte de ese equipo felino, emigraron después de ese año o incluso tiempo más adelante, a otros equipos, como fue el caso del Cruz Azul, equipo que, durante un periodo posterior al 2004 fue ‘alimentado’ por aquel puma bicampeón.

Joaquín Beltrán, Francisco Fonseca, Israel Castro, Jaime Lozano y José Luis López, fueron los Bicampeones que partieron con rumbo a La Noria después de haber tocado la gloria en el Pedregal.

Y aunque algunos de ellos vivieron mejores ápocas como jugadores celestes, no todo fue bueno, ya que por ejemplo en el caso del ‘Parejita’, la estadía en Cruz Azul no fue placentera, ya que el técnico Sergio Markarián no le dio los minutos de juego que él esperaba.

“Yo me fui de Pumas a Necaxa por decisión de la directiva y de ahí me fui a Cruz Azul y lo decidí porque es uno de los equipos grandes del futbol mexicano, pero llegar ahí no fue tan bueno como lo esperaba. El único problema que tuve ahí fue que el entrenador desde que llegué me dijo que no iba a jugar porque había llegado por la directiva y no por decisión suya, fueron seis meses que la verdad no la pasé bien, pero a pesar de eso me trataron muy bien.

“No estuve mucho tiempo en Cruz Azul y por ello en Pumas sentí más presión, ahí me formé, estuve 15 años, y lo que queríamos eran campeonatos y hacer historia en el futbol mexicano y lo logramos, hicimos historia y en Cruz Azul no pasé ningún momento así”, dijo a RÉCORD.

Incluso, jugadores como Beltrán, Fonseca, Lozano y Castro, tuvieron la fortuna de jugar Liguillas con Cruz Azul; sin embargo, no pudieron levantar ningún título como sí lo hicieron con Pumas donde terminaron escribiendo sus nombres con letras de oro.

