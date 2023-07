Tuca Ferreti sobre críticas a Cruz Azul: "Debemos de ponernos a hacer mejor las cosas"

No le molestan las críticas. Ricardo Ferretti, admitió que Cruz Azul no ha estado cumpliendo con las expectativas y reconoció la necesidad de hacer mejoras urgentes.

"La exigencia es normal y justo, nosotros somos conscientes de las críticas y debemos de ponernos a hacer mejor las cosas. No tengo nada en contra (las críticas), pienso que son cosas válidas”, mencionó en conferencia de prensa.

El ‘Tuca’ también destacó la importancia de manejar adecuadamente las críticas y utilizarlas como una fuente de motivación para buscar la mejora constante.

“Hay positivas y negativas, pero no podemos esperar positivas ya que no hemos hecho bien las cosas, aunque no hay que perder la estabilidad. También las críticas las debemos de tomar de manera adecuada. Vamos a buscar mejorar porque el apoyo es incondicional de nuestra afición", confirmó.

Además señaló que sus jugadores están conscientes de que las cosas no se han dado, argumentó que no están muertos de la risa.

“No en un plan de vergüenza deportiva, no es un valemadrismo. No es así. También somos personas, seres humanos, es con base de trabajo, es cómo podemos resolver las cosas. Yo veo a los jugadores en este aspecto bien, no te digo mal porque a lo mejor estarían como que no les importa o estarían del otro lado con base a cosas ilógicas, pero los veo ecuánimes”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TITÁN SALCEDO SOBRE CRUZ AZUL: 'LOS EQUIPOS DEL TUCA ACELERAN EN JORNADA 8'