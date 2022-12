FC Juárez: Luis 'Chaka' Rodríguez reforzará a Los Bravos en el Clausura 2023

FC Juárez se está reforzando para el Clausura 2023 de la Liga MX. Este domingo por la tarde hicieron oficial la contratación de Luis Rodríguez, lateral derecho de 31 años, quien llegó como agente libre.

"¡Bienvenido a esta frontera. Toda la familia Brava te recibe con los brazos abiertos", se puede leer en la publicación.

El 'Chaka' comenzó su carrera con Monterrey, luego estuvo en San Luis, Jaguares de Chiapas y Tigres, equipo con el que vivió sus mejores momentos, pues ganó tres títulos de Liga MX, tres Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Luis Rodríguez no siguió con Tigres, terminó su contrato y no lo renovaron, pues no entró en los planes del nuevo entrenador Diego Cocca. El directivo de FC Juárez, Miguel Ángel Garza lo conoce muy bien, pues anteriormente también estuvo en el equipo de la UANL, por lo que decidió ficharlo.

