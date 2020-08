FC Juárez: Marco Fabián, consciente de que llega como refuerzo estrella

Marco Fabián está de vuelta. Debutará contra León. Regresa al futbol mexicano con el respaldo europeo; corregido y aumentado, avisa que está mentalizado para que Gerardo Martino lo observe, porque sabe que está “en el ojo del huracán”. No le intimidan las miradas con cristal de aumento. Retornó a México “para romperla” y jugar su tercer Mundial.

En entrevista con RÉCORD, Marco expone las diferencias entre la liga mexicana y la MLS; desfiló por allá y detecta cosas por aprenderles, “aunque duela”. Por ahora, está en nuestro país un futbolista que, además, alzará la voz por el gremio. Por lo pronto, hoy tendrá voz en la cancha, contra León.

¿Regresas a romper la Liga? ¿Eres refuerzo estrella?

“Ante los ojos va a estar así, la responsabilidad la voy a tener al maximo, pero vengo con toda la humildad. Voy a hacer lo que esté en mis manos, vengo a morirme en la raya por este equipo. Compartir aprendizaje con mis compañeros; eso es lo que más quiero generar: servir al equipo. Sé que los ojos y las cámaras estarán sobre mí, pero eso no me preocupa absolutamente nada”.

¿Crees que Martino te verá más en la Liga MX?

Yo creo que sí, no hay lugar en el mundo en el que si estás bien, no te ganes una oportunidad de estar en selección, pero, sin duda, los ojos de todos y el ojo del huracán está aquí en México, sobretodo con lo que haga con mis actuaciones.

¿Te alcanza para otro Mundial o lo ves lejano?

Es una de las metas y cosas que tengo más claras por las que tomé esta decisión. Desde hoy, empiezo a pensar en estar en mi tercer Mundial. El único que puede ganárselo soy yo, me voy a poner a trabajar al máximo y dentro de la cancha, es uno donde se gana el lugar.

¿Vuelve un líder que alzará la voz también en temas extracancha?

Totalmente, siempre voy a ser Marco, no me pondría la etiqueta de líder o no, porque el líder lo hace con el ejemplo. Tomo la responsabilidad de la mejor manera, tampoco tengo nada en contra en tomar ese rol no solo en la institución sino también en el futbol mexicano.

Ya pasate por la MLS, que está cerca de la frontera, de Juárez. ¿Qué diferencias detectas entre la Liga MX y aquella liga?

Cada día están más parejos; estuve un año en la MLS. Es una liga que va en ascenso en todas las circunstancias, sobre todo en organización. Aunque duela, hay que decir que tenemos que irles aprendiendo un poco. Deportivamente hablando, en futbol, la liga mexicana todavía está por arriba. ¿Qué similitudes? El talento que hay en México eleva todavía el nivel, futbolísticamente hablando, pero muy pronto podrían estar al parejo y podrían luchar por cosas importantes. Estamos muy pegados, ahora en la frontera más.

¿Fue difícil resignar el sueño europeo?

No lo considero como resignar el sueño europeo, pero sí me costó, te soy honesto, porque es una decisión que no es fácil. Te cambia la vida por completo, además de que es mi regreso a mi país, a mi casa. Es una decisión que llevó tiempo, pero cuando valoras bien y pones todo en una balanza son las que se deciden de mejor manera. Estoy listo para saltar a las canchas, que es lo más importante.