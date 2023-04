Hernán Cristante ya no es más entrenador de los Bravos de Juárez, de acuerdo a información de Pressport. La decisión llega después de caer ante Puebla.

Pero la derrota por sí misma no habría sido el motivo del despido, la razón radica en las posibilidades de que el conjunto de la frontera tenga que pagar la multa, a pesar de no estar en los últimos lugares de la porcentual, la realidad es que no se encuentran muy lejos.

Cristante, durante su estadía en la frontera, dirigió 30 partidos, ganó siete, empató 11 y perdió 12 para tener un porcentaje de efectividad apenas del 35.55 por ciento, el conjunto fronterizo solo tiene por debajo a Querétaro, Tijuana y a Mazatlán.

Hasta el momento no se ha hecho oficial el anuncio. Los Bravos de Juárez buscarán entrenador de cara a las últimas cuatro jornadas del campeonato, donde se enfrentarán contra Atlas, Atlético de San Luis, Toluca y América.

