Hernán Cristante: "No podemos dejar de atender al humano por atender al profesional"

El 5 de marzo de este año quedará grabado para siempre en la mente de Hernán Cristante, pues fue testigo presencial de los hechos violentos en La Corregidora. En aquel momento el argentino era técnico de los Gallos Blancos y haber visto lo ocurrido entre las porras de su entonces equipo y Atlas, le dejó una gran lección.

"No podemos dejar de atender al humano por atender al profesional, hay que darle valor a ese carácter y cuanto más nos especializemos en esa respuesta al ser humano, mejores profesionales vamos a encontrar, ese es mi aprendizaje, es lo que me dejó esta tragedia que sucedió en el estadio de Querétaro, y no voy a desatender esa particularidad, nuestra materia prima no son jugadores de futbol, son personas que juegan al futbol", dijo a RÉCORD.

Incluso, el ahora entrenador de FC Juárez detalló qué fue exactamente lo que aprendió de aquel desafortunado hecho.

"En el futbol hay muchas justicias y muchas injusticias, y que el aspecto humano es el fundamental a trabajar y no el táctico.

"Nosotros decimos que son jugadores de futbol y tiene que hacer y tienen que atender, y hoy yo digo que son hombres, son personas, son chicos que juegan al futbol, entonces hay una gran diferencia en ese aspecto", expresó.

