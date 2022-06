Hernán Cristante: Prometió un equipo 'Bravo' en Juárez para el Apertura 2022

Hernán Cristante está completamente consciente de lo que es dirigir a Bravos de Ciudad Juárez, y aunque es un equipo con un pasado reciente complicado por la falta de resultados y ahora lo está armando, pero no por eso está dispuesto a competir en menor nivel, por lo que advirtió que tendrá un equipo 'bravo'.

"Estoy tranquilo porque encuentro congruencia en la parte institucional, lo que quiere el equipo más lo que me transmite el staff, son muy buenos parámetros para hacer un desarrollo mucho más preciso, de llevar a este plantel para arriba, pero pensando que tiene que ser un plantel protagonista, un plantel bravo dentro de la cancha, esa es mi realidad, no puedo dejar de pensar en ser competitivo. Es un equipo que quiere superarse y estoy contento", dijo a RÉCORD.

El actual timonel de la escuadra fronteriza expresó la satisfacción que le causa ver lo bien que trabaja su plantel y como le están dando la vuelta al pasado que vivieron y que a decir de Cristante, sí los dejó 'golpeados' anímicamente.

"Es un desafío de poder superar lo que se hizo, se podría entender que la baja está muy baja, pero es superarme y quienes está se superen, tengo, tenemos que ser mejor que ayer y ese es el mejor desafío. Encontré muy buena disposición de los directivos, el plantel y eso es importante porque tuvimos un pasado complicado y tener buen ánimo es un buen síntoma.

"Sí (los encontró desanimados) porque por más que no haya descenso, la sensación de pagar una multa llena de vergüenza e incertidumbre, no es algo que pasa de largo y ya; los chicos están golpeados y hay que sacarlos. Hay que entender lo que se hizo mal para no repetirlo, pero el jugador debe acostumbrarse a convivir con el error", expresó.

