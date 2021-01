Nacho Ambriz sobre el coronavirus: "Yo me descuidé y me mandó al hospital"

Luego de que en Rayados hubiera elementos del equipo positivos a Covid-19, en León, su rival en turno, no tendrían problema en cambiar de día el partido de sábado a martes, así lo expresó Ignacio Ambriz, técnico de La Fiera, quien destacó que lo primero es cuidar la salud de la gente.

"Justamente me estaban platicando la situación que se cambie el partido para martes, ya nos avisaran el problema de Covid que tengan ellos.

"Hay que seguirse cuidando, no nos podemos confiar y se tomará la medida, si se juega en martes o sábado estamos preparados, pero primero la salud y hay que respetar lo que decida el Club Monterrey", señaló el timonel del León, quien destacó las medidas que está tomando el equipo respecto al coronavirus.

"Es muy complicado, el doctor me ayuda mucho a hablar con ellos, estamos siendo muy precavidos, yo me descuidé y me mandó al hospital, somos precavidos, ha sido un esfuerzo de jugadores, de la directiva".

Respecto al empate a cero con Pachuca, Ambriz reconoció que su equipo sigue en proceso de mejorar.

"Jugamos contra un buen equipo, se notó la ventaja que nos tiene en el trabajo físico, pero estoy tranquilo porque sabia que en las primeras jornadas nos iba a costar, pero bien".