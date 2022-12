Nicolás Benedetti renovó con Mazatlán FC: 'Quedarme era lo mejor para mi'

Mazatlán adquirió la ficha de Nicolás Benedetti, gracias a su compromiso y buenas actuaciones con el equipo Cañonero, a través de una conferencia de prensa el jugador explicó las razones que por la cúal aceptó la propuesta del cub.

"En teoría tendría que haber regresado al América, pero andamos acá con Mazatlán, el proyecto me gustó y decidimos que era la mejor para mí, tanto América, como Mazatlán, como yo, decidimos que esta era la mejor opción y estoy muy contento; cuando uno se siente querido, se siente a gusto, las cosas van bien, me he sentido muy bien con mi familia, estamos muy contentos acá, por eso decidimos quedarnos acá otros tres años", mencionó Benedetti.

Además recordó su paso por el Club América en donde afirmó que aprendió mucho,

"En América aprendí muchas cosas, al principio me fue muy bien, luego por ‘equis’ o ‘ye’ motivo fue difícil la estadía, pero aprendí muchísimo. Hace un año llegué a préstamo para tomar ritmo, para retomar lo que soy como jugador, fue un año muy fructífero, jugué casi todos los partidos", finalizó Nicolás.

