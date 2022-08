Germán Berterame sobre ser el gol de Rayados: "No me tengo que tomar ese rol"

Luego de que Rogelio Funes Mori se lesionara y se perdiera los últimos partidos con Rayados, Germán Berterame ha sacado la cara por los regiomontanos como el hombre gol del equipo, sin embargo, el atacante prefiere no tomar esa responsabilidad.

"Somos muchos jugadores, yo creo que no me tengo que tomar ese rol, hay muchos jugadores que están en ese sentido también y hay que seguir trabajando para que no solamente yo haga los goles, sino también todo el grupo"

Berterame llegó en el pasado mercado fichaje junto a Rodrigo Aguirre para apuntalar el ataque de Víctor Manuel Vucetich, en especial tras la salida de Vicent Janssen de la institución, pues todo el peso del gol se le acumulaba a Rogelio Funes Mori.

Rayados es la segunda mejor ofensiva en lo que val del Apertura 2022 con 23 goles anotados, mismos que son producto de cuatro de Funes Mori y cuatro de Berterame. Por el momento, Aguirre es el líder goleador de su equipo con cinco tantos, por lo que la responsabilidad del gol si se ha repartido equitativamente en cuadro regiomontano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: RAYADOS GOLEÓ A XOLOS A DOMICILIO Y ES NUEVO LÍDER GENERAL