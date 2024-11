Liga MX: Así marcha la Tabla General del Apertura 2024 de la Jornada 15

La fecha 15 del Apertura 2024 ha entrado en marcha y este viernes dos de los grandes animadores del futbol mexicano han dado pinceladas de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

La décimo quinta jornada dio inicio en la Corregidora, donde Querétaro recibió al FC Juárez en un duelo que era fundamental para los Gallos Blancos en busca de salir del fondo de la tabla. Los fronterizos sacaron un importante triunfo aunque ya sin posibilidades de acceder a Play-In.

América se metió a ‘El Encanto’, los azulcremas se ensañaron sobre un frágil Mazatlán para decretar un 5-0 que los colocó de manera momentánea en el sexto puesto con 24 unidades.

Por su parte, los Tigres cosecharon un contundente triunfo en Tijuana de 3-0 para afianzarse en el tercer sitio, lugar donde al menos en esta fecha serán inamovibles con 30 unidades acercándose al Toluca con 31.

La jornada sigue para este sábado, con el Toluca vs León, Atlético San Luis vs Puebla, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y Cruz Azul vs Santos.

En uno de los partidos más atractivos Guadalajara recibe a los Pumas en un juego que ya presenta sazón de Liguilla. Las Chivas con 21 unidades arañan puesto de Play-In y los felinos con 24 buscan fiesta directa.

