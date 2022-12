Mucho se haba del arbitraje en la Liga MX y normalmente es para mal. Sin embargo, Armando Archundia consideró que el arbitraje mexicano está callando bocas, pues se está demostrando en Qatar 2022 que es top del mundo, al menos asó lo ve el ex silbante mexicano.

“Decían que el arbitraje mexicano está en su peor crisis, que está muy mal, pero porque tu opinas que para ti fue un buen trabajo y José Manuel dice es muy malo, y ya nos perdimos de cualquier cosa o alguna decisión, que, si para mí es penalti, para ti no es, ya perdimos y me parece que no es así. El fútbol si es de polémica y todo, pero el trabajo se ve reflejado”, señaló Archundia en ‘Los Maestros de La jugada’.

Así mismo, el ex arbitro alabó el trabajo de César Ramos en la Copa del Mundo, pues puso en alto a México al pitar la Semifinal entre Francia y Marruecos, además de considerar que esto es gracias a la Liguilla, pues considera que este tipo de juegos en el torneo local son muy parecidos a los del Mundial.

"Estamos en los primeros lugares", El Maestro Armando Archundia y el arbitraje mexicano pic.twitter.com/AmvemPHW6d — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 16, 2022

“La liguilla que hicieron los árbitros mexicanos en nuestro torneo fue sensacional y lo que hacen César Ramos y su equipo de trabajo es lo que marca lo que es él arbitraje mexicano y hoy sí puedo decirlo, estamos en los primeros lugares del mundo, la segunda semifinal fue arbitrada por un árbitro mexicano y Fernando Guerrero estará de soporte de VAR en la final de la Copa del Mundo”, finalizó.

