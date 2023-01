Cuauhtémoc Blanco: "Si volviera a nacer sería 'El Cuau', sólo más chavo"

El tiempo es inexorable, irreversible y nunca perdona, pero si Cuauhtémoc Blanco tuviera la ‘mágica’ oportunidad de volver a nacer no dudaría en ser otra vez la misma persona y así poder revivir algunos de los momentos invaluables de su infancia y experiencias en el futbol profesional donde alcanzó el éxito sorteando también numerosas adversidades.

“Los años pasan muy rápido”, comparte el Temo a RÉCORD entre felicidad y nostalgia. Cumplir medio siglo de vida no es todos los días y se siente muy contento por ello. Sin embargo, los propósitos y objetivos siempre continuarán y ya sea dentro de la política o en el mismo mundo del balón como técnico o directivo, las ilusiones están enfocadas a hacerlo lo mejor posible y dejar huella para bien en cualquier ámbito.

-¿Cómo te sientes de cumplir 50 años?

“50 dices tú, pero son 33, la edad de Cristo (risas). Ya en serio me siento bien, estoy contento; la verdad pasa muy rápido el tiempo, ya son 50 ‘añejos’, pero así es la vida y hay que seguirla disfrutando al cien”.

-¿Si nacieras de nuevo, te gustaría volver a ser Cuauhtémoc Blanco?

“Sí, más que nada me encantaría volver a ser chavo. Ya no se puede, pero estoy muy feliz, muy contento por todo lo que he hecho durante todo este largo tiempo”

-¿Qué cambiarías o reafirmarías de tu vida?

“La verdad que nada, lo único que cambiaría es regresar a la infancia, jugar canicas con mis cuates, cascaritas, carreteritas, bote pateado. Hay muchas cosas como ésas que sería lo único que cambiaría”

-¿Qué mensaje le das a tu mamá que ha sido madre y padre para ti?

“Mi mamá ha sido un pilar muy importante para nosotros, siempre nos guió por buen camino que es lo más importante y siempre nos dijo que estudiáramos y nos preparáramos, y gracias a Dios corrí con la suerte de jugar futbol”

-¿Cómo fue que te decidiste a comenzar de lleno tu carrera deportiva. Por ahí no hubo suerte de estar en el Politécnico?

“La verdad que fue muy padre, son cosas que uno no se lo espera, pero tienes que aprovecharlas y hoy por hoy el futbol lo he aprovechado al cien por ciento”.

-¿Cómo te sientes de ser uno de los más grandes ídolos en la historia del América ahora que cumples 50 años?

“Estoy muy contento y feliz, y le agradezco a la gente por el gran apoyo que siempre me brindaron durante mi carrera y que todavía me sigan recordando”

-Actualmente América debe levantar y se extrañan los campeonatos…

“La verdad que sí, pero hay que tener fe. Eran favoritos la temporada pasada, pero ahora no se deben de confiar”

-En lo personal todavía corres bastante y, a pesar de las labores que tienes como Gobernador de Morelos, te sigues dando tiempo de jugar algunos partidos a lado de ex futbolistas…

“Imagínate ya a mis 50 años, y eso que no estoy haciendo ejercicio. Pero me voy a poner a hacerlo para correr más”

-¿Por quién votas como técnico de la Selección?

“Yo dije algún día Bielsa, pero no sé si de pueda”.

