Fernando Hernández recuerda rodillazo a Lucas Romero: 'Sentí que se me acababa la carrera'

El 1 de abril de 2023 el duelo entre América vs León dejó marcado al árbitro, Fernando Hernández, quien soltó un rodillazo al futbolista de León, Lucas Romero. A poco más de cuatro meses de ese episodio, el silbante comentó lo sucedido.

En una entrevista con la FMF, Hernández aceptó que se equivocó y relató todo lo que pasó por su mente, pues al recibir 12 partidos de suspensión pensó que su carrera había llegado a su fin.

“En mi cabeza estaba el que yo iba a dar un paso de manera natural, iba al frente y no fue así, porque la imagen lo dice claramente... Lo primero que pensé, honestamente, es: ‘Mi carrera se acabó'”, comentó.

“Es un acto sin precedentes, del cual no me siento orgulloso. Siempre he dicho que podemos ser ejemplo, pero no podemos ser ejemplo para las cosas malas. El compromiso de Fernando Hernández con el futbol mexicano es muy grande, pero más importante es conmigo mismo”, añadió.

Fernando Hernández regresa a las canchas después de cumplir su sanción: "Fue un error. Mi compromiso con el fútbol mexicano es muy grande".

A pesar de eso, el nazareno se dice repuesto de este error y ahora volverá a pitar con la lección aprendida para que no vuelva a suceder un episodio similar.

“Cuando tú aceptas que cometes un error y aprendes de él, entonces ya es ganancia. Lo malo sería que yo no reconociera que me equivoqué, lo malo sería que yo no estuviera consciente de lo que hice y que no estuviera consciente que lo tengo que revertir”, expresó.

“Fernando Hernández como árbitro va a ser el mismo, simplemente no se va a equivocar de la misma manera que lo hizo y eso es un compromiso para todos y con todos”, finalizó.

