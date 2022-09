Gaizka Mendieta sobre el futbol mexicano: 'Ha mostrado un crecimiento significativo'

El Mundial de Qatar 2022 preparó para la Selección Mexicana un grupo complicado. El ‘Tri’ enfrentará al combinado de Argentina, Polonia y Arabia Saudita, pero para Gaizka Mendienta, el representativo nacional es competitivo y tiene incluso posibilidad de clasificarse.

El exjugador del Valencia y también embajador de LaLiga, consideró que el futbol mexicano ha mostrado un crecimiento significativo y no dudó en que harán una buena actuación en el mundial que está por disputarse, incluso exaltó el hecho de que en 2026 la justa mundialista tendrá a México como sede.

"El hecho de que el Mundial 2026 se vaya a realizar en combinación con Canadá y con Estado Unidos creo que es una muestra más de cómo el futbol en México continúa creciendo y desarrollándose en ese país", declaró en entrevista para RÉCORD.

Por otra parte, Mendieta se pronunció con respecto a la baja cantidad de jugadores mexicanos que hay en la primera división de España, hecho que puede darse debido a que los futbolistas encuentran buenas concisiones deportivas y económicas en la Liga MX.

“Hay jugadores que no buscaban salida a otros países, no sólo mexicanos, jugadores internacionales que llegan ahí y no se quieren mover creo que es el reflejo de una competición importante además de la cuestión económica", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: MORSA FLORES, EL AMULETO DE BUENA SUERTE DEL REBAÑO