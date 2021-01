In & Out del 2020 en el futbol mexicano e internacional

Aunque atípico, el 2020 dejó como cada año contrastes en la cancha. Algunos vivieron un año fructífero y le recordarán con especial cariño, otros en cambio buscarán darle vuelta a la página y mejorar su rendimiento en el rectángulo verde para este 2021.

Un representante mexicano que estuvo IN en el extranjero fue Hirving Lozano. El jugador del Napoli se consolidó como titular, ha conseguido marcar y asistir, e incluso una de sus anotaciones fue elegida entre las mejores del año; contrario a Lozano se encuentra Javier Hernández, el delantero incursionó con LA Galaxy, equipo en el que no ha conseguido rendir, su cuota goleadora es casi nula y los temas extra cancha le robaron protagonismo a su juego.

La Liga MX presenció a uno de los pilares del León: Luis Montes. El centrocampista esmeralda fue indiscutible en la alineación de Ignacio Ambriz al grado de ser elegido como el MVP de la temporada, en contraparte, quien estuvo OUT fue Giovani dos Santos, llegó al Nido como fichaje bomba, pero no le alcanzó para cumplir con las expectativas y únicamente jugó 399 minutos en todo el torneo y anotó una diana para los azulcremas.

En los banquillos también hay trabajo a destacar. Con Pumas, Andrés Lillini asumió el cargo como entrenador de manera inesperada, pero consiguió hacer un torneo de ensueño al grado de quedarse con el subcampeonato de liga, aunque para Robert Dante Siboldi, el 2020 no finalizó de una forma tan grata, pues decidió dar un paso al costado de Cruz Azul y ni siquiera disputó la Concachampions con los celestes.

Dentro del panorama internacional, Robert Lewandowski y el Bayern Munich robaron reflectores al ganar todas las competencias, y a nivel individual, el polaco logró lo que pocos: superar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como mejor jugador del año. Los que estuvieron lejos de su mejor nivel fueron Antoine Griezmann y el Barcelona, ambos han tenido un rendimiento intermitente y parecen no despuntar al máximo.

A continuación, te presentamos el IN &OUT futbolero del año que recién terminó.

Futbolista Liga MX

IN: Luis Montes

El capitán del León, Luis Montes, destacó durante todo el torneo con La Fiera. El centrocampista se mantuvo como titular indiscutible durante todo el 2020 e incluso en instancias de Liguilla donde alcanzó el campeonato con su equipo.

Además, consiguió anotar en cuatro ocasiones durante el torneo regular y todas sus dianas ayudaron a que los Panzas Verdes sumaran tres unidades. Generó tres asistencias, dos ante Querétaro y una más contra Atlético de San Luis, con lo que dejó claro que a sus 34 años la calidad no padece.

OUT: Giovani dos Santos

La llegada de Giovani dos Santos al América generó altas expectativas, el seleccionado nacional apuntaba a ser figura en el conjunto azulcrema, sin embargo, en todo el 2020 el atacante sólo participó en 17 encuentros, 12 de ellos como titular, y su racha de goles fue deficiente, únicamente hizo un tanto durante todo el año.

Y aunque en Liguilla inició dos encuentros bajo el mando de Miguel Herrera, sólo festejó en una ocasión, en total hizo tres dianas en todo el año, rendimiento que incluso dejó en duda su continuidad en el club.

Futbolista internacional MX

IN: Hirving Lozano

En la presente temporada, Hirving Lozano ha disputado 11 de 13 partidos disponibles de la Serie A en calidad de titular. Además, después de las complicaciones que atravesó para tener minutos, consiguió recobrar la confianza del entrenador Gennaro Gattuso y al momento ha logrado colaborar de manera directa en ocho anotaciones, con seis goles y dos asistencias. Incluso uno de los goles que logró el Chucky fue elegido entre los mejores del conjunto italiano en el 2020, que participó en la Europa League.

OUT: Javier Hernández

Después de su discreto paso por el Sevilla, Javier Hernández dejó el futbol europeo para estrenarse en la Major League Soccer con LA Galaxy. El conjunto norteamericano hizo del Chicharito su fichaje bomba, sin embargo, el mexicano ha recibido críticas por no cumplir con las expectativas puestas en su juego.

Entre lesiones y bajo rendimiento, Hernández sólo ha tenido 757 minutos en la cancha, derivados de 12 partidos, siete como elemento inicial, y apenas ha conseguido marcar en dos ocasiones durante el 2020.

Equipo Liga MX

IN: León

Ignacio Ambriz y el León tuvieron un semestre redondo. No abandonaron los primeros puestos de la clasificación y mantuvieron el buen rendimiento que han forjado desde la llegada de Nacho como técnico del plantel.

Finalizaron como superlíderes de la Liga MX y fueron los primeros clasificados a la Liguilla, continuaron como invictos en condición de locales por alrededor de un año y finalmente se coronaron campeones del futbol mexicano tras imponerse ante Pumas, con lo que lograron su octavo campeonato de liga.

OUT: Cruz Azul

Las ilusiones de los aficionados del Cruz Azul nuevamente fueron disueltas. Los Celestes tuvieron entre sus filas al goleador del torneo: Jonathan Rodríguez, y aunque clasificaron a instancias de Liguilla, la historia de sus ‘cruzazuleadas’ se repitió.

Aún con una notable ventaja ante Pumas con cuatro goles a favor y ninguno en contra, los celestes padecieron probablemente de exceso de confianza, mismo que les llevó a perder su casi asegurado lugar en la Final de la Liga MX y posteriormente se quedaron sin técnico para afrontar la Concacachampions.

DT Liga MX

IN: Andrés Lillini

A días de iniciar el Guard1anes 2020 y ante la inesperada renuncia de Míchel González en la dirección técnica de Pumas, Andrés Lillini nadó contracorriente, tomó las riendas de conjunto auriazul y consiguió dejar un semestre histórico para los felinos.

Dejó al equipo como invicto en casa y durante el torneo sólo perdieron un partido, ante León. Además, se instaló en Cuartos de Final de la Liguilla de manera directa tras quedar como sublíderes de la clasificación, hicieron una remontada histórica ante Cruz Azul y se quedaron con el subcampeonato de liga.

OUT: Robert Dante Siboldi

Después de su llegada en septiembre del 2019 al banquillo de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi consiguió lograr un desempeño consistente en La Máquina, sin embargo, no les fue suficiente. En el torneo Clausura 2020, cuando iban al mando de la clasificación, el semestre se canceló debido a la pandemia, y para el Guard1anes 2020 fueron presos de una remontada histórica ante Pumas tras llevar una cómoda ventaja sobre los universitarios.

Previo a disputar la Liga de Campeones de la Concacaf, el timonel uruguayo decidió dar un paso al costado y anunció su salida del conjunto cementero.

Futbolista Internacional

IN: Robert Lewandowski

Todos los trofeos disponibles para ganar se los llevó Robert Lewandowski. Con 32 años de edad conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Supercopa de Alemania y de Europa, además de la Champions League, una competencia que se le había negado a lo largo de su carrera.

A nivel individual se llevó el premio The Best, otorgado por la FIFA, y fue nombrado como el mejor jugador del 2020 para la UEFA. Destacó como máximo artillero de la Champions 2019-2020, de la Bundesliga y de la Copa de Alemania. Incluso la UEFA lo eligió como mejor delantero del año y como seleccionado del once ideal.

OUT: Antoine Griezmann

El Campeón Mundial, Antoine Griezmann, no ha sido un fichaje rendidor para el Barcelona. El delantero francés pareció haber dejado atrás sus momentos de gloria en el terreno verde y la falta de minutos le ha cobrado factura.

En este semestre solo ha conseguido hacer tres goles y colaborar con dos asistencias en La Liga, derivado de 14 encuentros en los que ha tenido participación dentro de esta competencia, mientras que en la Champions League consiguió hacer dos tantos en cinco partidos.

Equipo Internacional

IN: Bayern Munich

La hegemonía del Bayern Munich no sólo se hizo presente en la Bundesliga. Esta vez los alemanes rebasaron fronteras y extendieron su dominio por todo el continente europeo de la mano de una mente maestra detrás de ellos: Hansi Flick.

Los bávaros conquistaron todos los títulos que se pusieron en su camino: Bundesliga, Copa Alemana, Supercopa Alemana, Champions League y Supercopa de Europa, y en todas estas competencias los rojos destacaron por su impecable rendimiento, dando incluso una apabullante e histórica goleada al Barcelona.

OUT: Barcelona

Las complicaciones le llegaron al Barcelona y además le cobraron factura. Desde la destitución de Quique Setién como técnico del conjunto blaugrana, hasta la compleja continuidad de Lionel Messi dentro del plantel y un deficiente rendimiento en todas las competencias hicieron que los catalanes estuvieran por debajo de lo esperado.

Incluso, en la nueva temporada de LaLiga, al conjunto catalán le costó despegar y registraron un flojo inicio con la media tabla como una frecuente durante sus primeros juegos, y actualmente, con 16 jornadas disputadas, se encuentran en el sexto lugar de la clasificación.

