Paco Jémez sobre el VAR: 'Paraliza el juego y se usa de forma incorrecta'

El VAR ha cumplido dos años en el futbol mexicano. Lo ha hecho con la promesa incumplida de disminuir la polémica. Ha alargado, incluso, los partidos. Ya lo había avisado Juan Villoro: “Revisar la jugada interrumpiría un deporte que corre al parejo de la vida. En casos de mucha confusión, los partidos durarían como una ópera de Wagner”.

Ha sucedido. En algunas ocasiones, la confesión con la imagen no ha sido suficiente. De ahí que existan detractores, como Paco Jémez. En charla con RÉCORD, el ex técnico de Cruz Azul expone sus argumentos, contra el video arbitraje por las sensaciones más que por los hechos, porque los defensores se recargarán en que hay un 90 por ciento de efectividad, en 3054 jugadas revisadas.

¿Qué opina del VAR?

Paraliza el juego, se utiliza de manera incorrecta, hay muchos equipos que se sienten perjudicados; ha cambiado por completo la manera de concebir el futbol: marcas un gol y tienes que esperar, los aficionados no pueden celebrarlo.

¿Los árbitros se vuelven dependientes?

Como técnica se podría explicar algunos casos y estaría bien. Casi nadie está contento con el VAR, porque está quitando personalidad a los árbitros, ya esperan a que les digan con la cámara.

¿Esta herramienta ha ayudado o alterado al futbol?

El VAR llegó como la panacea de que iba a ser la solución de todos los males de los errores arbitrales y no ha sido así, y ha sido todo lo contrario, ha generado más polémica, crispación, más sinsentido en los partidos y eso no beneficia al futbol.

Con VAR no han desaparecido los errores…

El futbol es acierto y error. Los árbitros tienen que aceptar equivocarse y no pasa nada. Así ha sido en toda la historia y toda la vida y no pasa nada. No sé porqué queremos quitarle ese error que es intrínseco al juego, es que estamos cogiendo un deporte y lo estamos cambiando por completo.

¿Habría que pulir los procedimientos de revisión?

Claro, hay partidos que se están yendo a 12 y 14 minutos de alargue, de descuento. Es una barbaridad, los jugadores no saben a qué atenerse.

Así con en México, en España y en el mundo el VAR ha sido tema de sobremesa. Y sigue sonando la sinfonía de Wagner, al ritmo de errores arbitrales…

