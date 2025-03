¿Regresa a la Liga MX? Luis Chávez mencionó en una entrevista sobre una posible repatriación

Uno de los momentos que más puso a soñar a nuestro país, fue el increíble tiro libre de Luis Chávez en el Mundial de Qatar 2022. El soberbio golpeo de balón que manejó Chávez, la forma en que el balón entró pegado al larguero y el festejo de Luis; hizo gritar al unísono a todo un país.

Después de ser el mejor jugador de México en la Copa del Mundo -algo no muy complicado- Chávez declaró sobre su deseo de salir al viejo continente. El jugador nacional logró cumplir su sueño, sin embargo, su estadía en el futbol ruso, no ha sido la mejor.

Luis Chávez | IMAGO7|

En entrevista con TUDN, Luis Chávez declaró que no descarta un posible regreso al futbol de nuestro país, pero, el exjugador de Pachuca, aún cree que tiene algo más que dar en Europa. Sin embargo, el jugador está ‘abierto a ofertas’ de algún equipo mexicano.

Con información de Carlos Ponce de León, en su columna, aseguró que el futbolista puede tener varios destinos en el balompié nacional; todo gracias a su representante. Los equipos que más destacan para hacerse de los servicios del mexicano son: Tigres, Rayados, Cruz Azul y en menor medida, las Chivas.

Luis Chávez | IMAGO7|

Chávez opinó sobre Grupo Pachuca

El jugador de la Selección Mexicana, también mencionó el tema que está en boga de todos, la eliminación de León del Mundial de Clubes. Chávez, comentó que la decisión de la FIFA le parece injusta.

"Para mí es una injusticia la verdad, esas cosas tuvieron que haberse dejado claras hace tiempo, para que le dieran tiempo a las instituciones de pensar qué poder hacer. A lo que he leído, todo estaba en orden para que pudieran ir los dos, después salieron con que no podían ir, se me hace injusto”, agregó Luis.

