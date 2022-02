Jesús Martínez: El consejo que les dio a Pizzuto y JJ Macías previo a jugar en Europa

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, habló sobre lo mal que le fue a Eugenio Pizzuto con el Lille y aprovechó para opinar sobre lo poco que pudo hacer José Juan Macías en el Getafe.

El directivo cree que tanto el exjugador de los Tuzos como el de León se fueron muy jóvenes a Europa y ahora están sufriendo las consecuencias. “Pizzuto está muy preparado, pero se fue muy chavo. Yo le dije a su papá que no era el momento para que se fuera, pero también nosotros debemos de ser muy respetuosos. Se hubiera quedado con nosotros dos o tres años más. Hace poco hablé con Macías y me dijo: ‘Qué razón tenía usted, presidente, sobre que tenía que seguir fogueándome y después irme a otro nivel de equipo”, contó en una entrevista con Futvox.

Jesús Martínez aplaudió la forma en la que jugadores como Héctor Herrera, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez han manejado sus carreras, aunque hubo un tiempo en el que este último no la pasó nada bien, pues sufrió una lesión y no tenía la regularidad deseada, pero ya se ganó un puesto en el PSV Eindhoven.

“Tú ves cómo tienen manejadas sus carreras los egresados. El 'Guti' me habló hace poco, me dijo que se quería regresar, pero le pregunté ¿para qué? y le dije que no se regrese hasta que triunfe. Le ha costado trabajo, pero ya es titular”, finalizó.

Eugenio Pizzuto ni si quiera debutó con el Lille y ahora está en el Sporting Braga. José Juan Macías solo diputó ocho juegos con el Getafe y volvió a quedar a disposición de Chivas.

