Pezzolano tras nuevo partido sin victoria: 'Irte ante adversidad no es lo mío'

Después de hilvanar nueve partidos sin conocer la victoria, el entrenador de Pachuca, Paulo Pezzolano, dejó en claro de que no abandonará el proyecto debido a que cuenta con el respaldo de jugadores y directiva, aunque sabe que la afición ya desea ver a otro timonel en el banquillo.

“Tengo tres hijos chicos y ser entrenador es un trabajo. Enseñarles que en cualquier adversidad irte, alejarte, no es lo mío. Y más cuando la directiva está apoyando y nadie quiere que te vayas y estamos todos remando hacía el mismo lugar. Yo no me escapo de ningún lado.

“Cuando la directiva tenga alguna duda o algo me sentaré con ellos y ningún problema y se hablan las cosas, pero cuando ellos te mandan la fuerza que te mandan, dentro del plantel te mandan la fuerza y todos tiramos hacía el mismo lugar. Hay que aguantarlo, es soportarlo, somos hombres. Que la afición sepa que acá tiene un hombre que va a aguantar hasta el final, aguantar hasta revertir esta situación”, declaró el timonel uruguayo.

El estratega de los Tuzos admitió que sabe que la afición está desesperada por resultados, por lo que ellos quisieran a otro director técnico al frente del conjunto hidalguense, aunque él se apegará a tratar de seguir mejorando el funcionamiento de la escuadra de la Bella Airosa.

“Seguir liderando en muchas cosas, pero el equipo va último y eso lo mira el aficionado. Tenemos que seguir trabajando, en la confianza y en meterla. Me tengo que manejar con las estadísticas, el aficionado ya no quiere ver a Pezzolano, quiere a otro entrenador que gane, sin duda. Pero debo manejarme con eso, que el equipo siga teniendo chances de gol.

“Me quedo con la actitud del equipo, la rebeldía que se tuvo. Nunca se bajó la cabeza, se veo un equipo con fuerza, no un equipo muerto. De puertas para adentro tenemos una fuerza bárbara, nos duele por la gente”, concluyó Pezzolano.