Memo Martínez, el segundo mejor goleador mexicano en 2023 por detrás de Henry Martín

El año futbolístico del 2023 dejó números favorables para los delanteros mexicanos. El liderato de goleo se mantuvo al mando de Henry Martín, quien registró un total de 17 anotaciones durante la Liga y Liguilla del Clausura 2023 y la Fase Regular de este Apertura 2023; sin embargo, otro '9' tricolor alza la mano: Guillermo Martínez, goleador del Puebla.

A pesar de manejar un perfil más bajo, Martínez exhibió su mejor versión en este año y la prueba está en que únicamente se quedó a una anotación de igualar la marca de la 'Bomba', mérito que le es reconocido incluso por sus propios compañeros de equipo como Daniel Álvarez, atacante de La Franja, quien incluso lo postuló como candidato para ser convocado por la Selección Nacional.

“Muy feliz y contento, creo que yo he hecho una gran amistad con él, el caso de que sea mexicano le da un plus muy importante, más sabiendo que no hay '9' mexicanos en la Liga MX, esa posición normalmente la tienen extranjeros, y creo que levantando la mano para pelear el campeón de goleo y, por qué no en un futuro el vestir la camiseta de la Selección creo que también lo tiene en mente y que hay que seguir por esa línea y cerrar de la mejor manera”, dijo en entrevista para RÉCORD.

Y no es para menos: Martínez festejó una decena de goles en la Fase Regular de este Apertura 2023 y estuvo apenas a un gol de compartir el liderato de goleo con Harold Preciado, del Santos Laguna; aunque la cuota goleadora del albiazul podría acrecentarse en los próximos días, ya que disputará la Liguilla de la mano del Puebla.

Pero el listado continúa con cifras destacadas para otros mexicanos como lo es Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul, que hizo un total de 11 goles, al igual que su compañero de equipo, Uriel Antuna; o César Huerta, que ha tenido una campaña brillante con Pumas.

Y para completar este selecto grupo se encuentran los nombres de Alejandro Zendejas, quien hizo nueve tantos con el América; los jugadores del Guadalajara, Roberto Alvarado y Víctor Guzmán, ambos con ocho dianas; además de Alfonso González, del Monterrey, y Sebastián Córdova de Tigres, quienes empataron con siete anotaciones.

