Presidente del Puebla sobre el DT Larcamón: 'Es inteligente y tiene pasión por su trabajo'

El presidente del Puebla Manuel Jiménez presumió al timonel de los camoteros quien los ha metido a la Fiesta Grande del Futbol Mexicano, y resaltó el compromiso que Nicolás Larcamón tiene con el equipo.

"Es un técnico muy estudioso, muy inteligente, que lee muy bien los partidos, por supuesto con su cuerpo técnico. Nos gusta su forma de ser y de trabajar. A mí me trae trabajando las 24 horas; hay veces que hasta de madrugada me llama para hacerme algunas consultas y eso me gusta porque veo que le mete pasión a su trabajo".

Jiménez confesó que el técnico se mantiene ocupado no sólo con el primer equipo, sino mantiene un interés sobre las inferiores y equipos llaneros, lo que hace que todas las áreas trabajen en conjunto en busca de mejorar al club.

"Es un técnico que a todos nos pone a trabajar en diferentes áreas, así que no sólo es su desempeño, sino lo que él genera.

"Incluso, hasta a los amateurs; se ha ido hasta a las canchas llaneras, ahí te das cuenta de la pasión con la que vive su profesión".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: PLEITO ENTRE AFICIONADOS DE PUEBLA Y LEÓN, TRAS LA IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL