Chispa Velarde sobre su regreso a Pumas: 'Me toca ser guía, no de plabra, sino de ejemplo'

Efraín Velarde ha vuelto a Pumas y hoy lo hace con la consigna, pero sobre todo con el deseo de guiar a los felinos más jóvenes, tal y como en su momento lo guiaron a él.

Y es que haberse formado en Universidad y tener cuatro Títulos (Clau. 04, Ape. 04, Clau. 09 y Clau. 11) le dieron el conocimiento suficiente

“Feliz de regresar a casa. Es un momento muy emotivo en mi carrera, es algo que no todos los jugadores tenemos la fortuna de tener, me toca entenderlo con responsabilidad y compromiso. Con una carrera tan larga y la experiencia asumo un compromiso diferente, pero también es de cada uno.

“Me tocó ser chavo y traté de hacerlo de la mejor manera guiándome con la gente de experiencia y ahora me toca a mí ser esa guía, no sólo de palabra, sino de ejemplo, de nada va a servir hablar con los chavos si uno no representa día a día lo que significa Pumas, trataré de hacerlo de la mejor manera y aportar la experiencia a la gente joven”, dijo a RÉCORD.

Para el ‘Chispa’, ser jugador de Pumas es algo que los futbolistas más jóvenes deben saber bien y él les ayudará con eso, pero sobre todo tienen que valorar dónde están, pues consideró que es algo que a las nuevas generaciones ya no les interesa.

“El representar a Pumas todos los chavos lo tienen que saber y de mi parte sí hacerles ver si algo no está correcto, hacerles ver que estar aquí es un valor agregado porque es un equipo diferente a cualquier institución.

“Las generaciones han cambiado. Esa parte donde el chavo valoraba más lo que representaba llegar a Primera División no la veo hoy y no hablo de Pumas, sino de todos los equipos que me ha tocado representar, es un mal general, tampoco es que esté bien o mal, el mundo ha cambiado muchísimo y tenemos que adaptarnos, pero poniendo esas bases y tratar de que los valores no cambien”, indicó.

Y a pesar de sus 35 años, Velarde reconoció la motivación que le causa competir por un lugar con los más jóvenes: “Mucha gente puede hablar de mi edad, pero me siento competitivo y me motiva competir con chavos menores de 20 años o mayores de 20 años me motiva, me hace crecer, me hace sentir vivo, que todavía puedo conseguir grandes cosas”.

