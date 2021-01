Miguel España: 'Alan Mozo debería ir a un hospital a ver el sufrimiento de la gente por Covid-19'

Después de que Pumas hiciera pública la sanción a su jugador Alan Mozo, quien fue captado en video en una fiesta con amigos sin acatar medidas sanitarias contra Coronavirus, Miguel España, exjugador universitario, criticó lo hecho por el actual lateral auriazul.

Y es que para el excapitán de Universidad, lo hecho por Mozo merece un castigo ejemplar, además de la sanción económica a la que se hizo acreedor y la separación del plantel de cara al juego ante Querétaro.

"Parece que viven en otro mundo. Hoy por hoy todo se sube a redes sociales. Me gustaría que Alan Mozo estuviera en uno de esos hospitales y viera el sufrimiento de la gente. De esa manera concientizar y que vean que no viven en una burbuja y sus comodidades", aseveró España en entrevista con El Universal.

España aprovechó la oportunidad para aconsejar a Mozo, a quien sus cualidades y habilidad futbolística lo han llevado a la Selección Mexicana.

"Tarde o temprano esas conductas te pasan factura y no es el primer caso. Si uno no se cuida, descuida todo, empieza a ceder y los equipos ya no se fijan en jugadores así, lo mismo en Selección. Debe ser profesional dentro y fuera", aseguró Miguel España.

