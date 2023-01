Pumas: Sebastián Sosa confesó que se acercó a los universitarios para su fichaje

El portero uruguayo, Sebastián Sosa, confesó para Línea de 4 de TUDN, los motivos de su llegada al conjunto universitario, como también el proceso de su llegada a los Pumas.

Sosa fue una de las nuevas contrataciones del equipo universitario para el Clausura 2023, quien confesó que él tuvo que mostrar interés para fichar con el equipo capitalino.

"Yo estaba en el Mundial cuando surgió el acercamiento y una conversación que tuve con Rafa, le conté cuál era mi situación, fue todo muy directo, muy frontal, transparente, cayó bien”, comentó Sosa en la entrevista.



“En realidad no me buscó a mí, le conté a Rafa de mi situación porque se había rumorado mi posible llegada a Pumas y la verdad no tenía conocimiento, escapaba de mis manos, pero yo intenté llegar a las personas que toman este tipo de decisiones (en el club).

"Pedí el contacto de Rafa a algunos compañeros y siempre digo que con respeto uno siempre se puede dirigir a quien sea, pudimos conversar sin intermediarios, sin cosas que por ahí a veces dificultan las cosas", detalló Sosa.

También el portero de Pumas habló sobre su situación con la Selección de Uruguay y como se ve para el Mundial de 2026.

"Me pregunta que cómo me siento y les digo que estoy en el mejor momento de mi carrera, Pumas es un equipo grande de México.

Como quería estar participando con la Selección de Uruguay con el objetivo de poder estar en el siguiente Mundial, así que estoy muy bien, en buen momento, vamos por eso”, concluyó el guardameta de los Pumas.

