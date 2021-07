Héctor Altamrino: 'Tenemos mal sabor por no poderle regalar un triunfo a nuestra afición'

Héctor Altamirano, entrenador del Querétaro, reconoció la ‘amargura’ que le dejó haber empatado a cero con América, pues dijo que deseaban ganar para, además de llevarse los tres puntos, alegrar a su afición que tenía mucho tiempo de no asistir a La Corregidora.

"Me gustó la solidez defensiva del equipo, por momentos el equipo se irá adaptando mejor, me gustó el equipo, nos quedamos con un mal sabor por no poderle regalar un triunfo a nuestra afición que volvió después de tanto tiempo, pero estamos trabajando y es lo único que puedo decir, iremos mejorando partido tras partido.

"Nuestra afición nos llena de energía e insisto, nos hubiera encantado regalarle una victoria a nuestra afición porque estamos agradecidos con el apoyo. En lo personal siempre que veo a la afición de Gallos estoy contento y ojalá podamos festejar muchas victorias juntos", indicó.

Finalmente, el ‘Pity’ destacó que una de las fortalezas que deberá tener su equipo en este torneo que comienza, es ganar los partidos en su casa, pero sabe que los resultados positivos se irán dando con el paso de los partidos.

Estamos intentando que este equipo se encuentre de buena manera para que podamos generar más puntos, nos tenemos que seguir haciendo fuertes de local, pero al final sumamos ante un rival que siempre es complicado y los muchachos se entregaron, y eso es importante. Tenemos aún margen de mejora.

