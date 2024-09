¡Regresa a México! Darío Benedetto cerca de firmar con Querétaro

Está por regresar a México. Darío Benedetto ya está conversaciones avanzadas para jugar una vez más en la Liga MX. De acuerdo con reportes, el delantero argentino estaría firmando contrato con Querétaro.

El futbolista sudamericano conoce bien la Liga MX pues, llegó en el 2013 para jugar con Tijuana. Tras 50 partidos con los Xolos el delantero firmó con América, equipo con el que disputó, 61 partidos y ganó dos títulos.

Ahora Benedetto, quien actualmente no tiene equipo tras no firmar una renovación con Boca Juniors, estaría regresando a México. De acuerdo con fuentes cercanas a RÉCORD, el futbolista (quien ya se enceuntra en México) confirmó que regresa a la Liga Mexicana, sin embargo, no quiso revelar el equipo.

Los medios en argentina son los que han revelado en las últimas horas que el delantero estaría llegando a los Gallos Blancos, equipos que actualmente marcha último en el Apertura 2024 con un solo punto, resultado de seis derrotas y un empate.

Este 2024, Benedetto sólo ha disputado un total de 15 partidos con Boca Juniors, donde anotó un gol. Ahora volvería a la Liga MX donde ya ha marcado 49 goles y dado 21 asistencias.

