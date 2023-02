Fentanes se dijo insatisfecho tras derrota ante América: 'Otra vez tuvimos ventaja y no lo logramos'

Eduardo Fentanes se mostró insatisfecho en el empate ante América debido a que su equipo dejo escapar una nueva posibilidad de obtener los tres puntos. Pero a pesar de esto, rescató la convicción que tiene su equipo en los partidos.

"Me quedo insatisfecho con el empate, otra vez tuvimos ventaja como en la semana pasada y no pudimos quedarnos con los tres puntos. Estoy muy orgulloso del plan de juego ejecutado, del esfuerzo, de la convicción que hay, somos guerreros, le hacemos partido al que sea", comentó Fentanes

El director técnico de los Guerreros tiene claro que tienen que trabajar en los detalles ya que hoy la barrera les costó un gol: "Es verdad, no solo con el América tienes que atender los detalles. Hoy el detalle de la barrera que se abre, sino no hubiera caído el gol, son cosas que podemos controlar, son cosas en las que podemos seguir trabajando en lo demás no".

Finalmente el estratega dejo claro que no tiene una proyección de puntos, ya que serían irrespetuosos con sus rivales: “No diré que tengo una proyección de puntos ya establecida, porque sería faltarle al respeto al equipo y los rivales. Pero lo bueno que no siendo la mejor versión de Santos, estamos jugando de esta manera.”

Conferencia post partido | Jornada 5 #ModoGuerrero Sigue nuestra transmisión a través de la app oficial. — Club Santos (@ClubSantos) February 5, 2023

