Diego Lainez desmintió a Santiago Baños: 'Hubo cosas que no debieron decir, no fueron ciertas'

Diego Lainez desmintió a Santiago Baños quien había asegurado que el exjugador del Betis no regresó al América debido al monto económico.

En entrevista paea ESPN, el mediocampista destacó que la directiva de Tigres fue quien hizo todo para poder hacerse de sus servicios.

"Creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal, hubo cosas que no debieron decir, que no fueron ciertas, pero sigo trabajando en Tigres, me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres. Estoy feliz aquí, hicieron todo porque estuviera aquí, los directivos hicieron todo lo que estaba en sus manos para que esté de vuelta en México, lo hicieron, estoy feliz y agradecido por esta oportunidad, ahora estoy en Tigres y voy a dar todo por Tigres", declaró el jugador de 22 años.

Cabe recordar que el propio presidente deportivo del Club América fue quien había assegurado que Diego Lainez no militaría de nuevo con los de Coapa ya que solicitaba dos millones de dólares para su regreso.

