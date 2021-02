Nahuel Guzmán explotó ante críticas tras recibir gol de media cancha: 'Quieren ver sangre'

Después del gol que recibiera Nahuel Guzmán ante San Luis, en el que Juan Castro lo sorprendiera con un disparo de mediocampo, el explotó en redes sociales tras las críticas.

"Me avisa una vecina que ayer fue el 2do gol que me hicieron de media cancha en 15 años de carrera (411 partidos). Muy atenta ella, se percata que 10 minutos después corté un avance claro de gol y me pregunta:"¿Sabes cuantos avances de esos cortaste x jugar 2 pasos adelantado?", iniciaba el portero argentino desde su cuenta de Twitter.

"Eso nunca importará. Los medios y "las redes" quieren ver sangre. El comunicador que nunca habló de mi crecimiento profesional, ni mis logros, ni de los de mis equipos...hoy tiene la mesa servida, la comida en bandeja y los cubiertos afilados. Y así, el error será condena", sentenció.

Al final, Tigres se vio empatado 2-2 por los potosinos con una anotación en la última jugada del partido correspondiente a la Jornada 8.

