Nahuel Guzmán: 'Para todos los equipos es especial jugar contra Tigres'

Tigres y América protagonizarán una de las rivalidades que se han consolidado en los últimos años dentro del futbol mexicano el próximo domingo, pero Nahuel Guzmán considera que el resto de los equipos de la Liga MX juegan diferente contra los felinos, no solo las Águilas.

“Para todos los equipos tiene un condimento especial jugar contra nosotros. Creo que en el último tiempo se ha generado una rivalidad deportiva muy intensa y es significativo en cuanto a lo que genera, no va a ser algo de vida o muerte, pero creo que, tanto para nosotros como para otros clubes, representa algo especial jugar este tipo de juegos", manifestó para Línea de Cuatro.

Además, el ‘Patón’ sabe de la importancia de vencer al equipo de Coapa en esta recta final del Torneo Guard1anes 2020, pues de ganar podrían colocarse entre los primeros cuatro lugares de la clasificación y así evitar el repechaje.

"Hoy por hoy es importante por cómo nos dejaría parados en la tabla, nos deja por encima no sólo de América, sino de otro equipo más, entonces sí tiene otra relevancia. No creo que sea condicionante para nada si los resultados no son lo que esperamos, pero sí estamos dispuestos y estamos con la energía para hacer frente a cualquier equipo en cualquier cancha”, concluyó.