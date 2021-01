Tigres: Francisco Venegas confirmó ser positivo de Covid-19 y no viajará al Mundial de Clubes

Francisco Venegas compartió en sus redes sociales que, junto al Diente López son los dos jugadores positivos por Covid-19, por lo que se perderá el Mundial de Clubes de la FIFA.

"Desafortunadamente volví a salir positivo en la prueba que me hicieron hoy por la mañana, por lo cual me duele saber que no haré el viaje a Qatar, ya me encuentro aislado en casa, he tenido síntomas muy leves, pero gracias a Dios todo bien. Agradecerles por sus mensajes e invitarlos a seguir cuidándonos y seguir con todos los protocolos de seguridad", escribió el jugador.

Además de los jugadores, también hay un miembro del cuerpo técnico que se contagió de coronavirus.

Venegas se suma a la lista de bajas de Tigres previo a su viaje a Qatar para enfrentar el Mundial de Clubes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: DIENTE LÓPEZ SIGUE DANDO POSITIVO A COVID-19 Y SE PIERDE EL MUNDIAL DE CLUBES