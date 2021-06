Tigres: Leo Fernández se quedará en el equipo, confirmó Miguel Herrera

Durante la temporada baja de la Liga MX, los rumores y movimientos en los 18 planteles de la Primera División han sido una constante y entre ellos se encuentra la posible salida de Leo Fernández de Tigres.

Sin embargo, Miguel Herrera, nuevo director técnico de los felinos del norte descartó que Fernández salga del equipo.

"No sale nadie y esperemos llegue alguien más, queremos tener alternativas por cualquier circunstancia", reveló Herrera Aguirre.

"No estaba en duda Leo Fernández, estaba en duda quién iba a trabajar de la manera que a mí me gusta y todos estuvieron en esa idea. Por eso Leo viaja, el único que no estaba en la idea para este torneo era Jordan Sierra y Julián Quiñones ya estaba negociando con otro equipo y fueron los únicos dos y no viajaron, los demás todos tenían oportunidad", añadió.

Se llegó a decir que Leo Fernández tendría una oferta del Toluca para defender la camiseta escarlata como hace algunos torneos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: MIGUEL HERRERA DESCARTÓ QUE BAJAS DE GIGNAC Y THAUVIN AFECTEN AL EQUIPO