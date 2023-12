Ricardo 'Tuca' Ferretti ventiló a la directiva de Tigres y confesó la situación que vivió durante su última etapa dentro del equipo auriazul.

Desde su aparición en el medio ESPN, el todavía entrenador ha revelado información sobre el futbol mexicano y sobre todo de la Selección Mexicana y el conjunto universitario.

Ya pasaron algunos años desde la salida de Ferretti con los Tigres. Pero parece que su despedida no se dio en los mejores términos y ha seguido revelando situaciones polémicas que se dieron con su salida.

El exentrenador de Cruz Azul dio a conocer detalles poco conocidos de su relación con Mauricio Doehner, presidente del Comité de Enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

“Mauricio (Doehner) me decía ‘Tuca, yo no sé nada de futbol, tú haz lo que tienes que hacer’. Yo tomé las riendas (del equipo) porque me lo autorizaron“, afirmó en el programa de Futbol Picante al respecto de la situación que se vive a nivel directivo en el interior del cuadro felino.

“Primero, (Doehner) es un hombre sin palabra, porque me prometió un contrato, tengo su tarjeta con las cantidades y no lo cumplió”, agregó Ferretti sobre el directivo que tiene gran injerencia en la entidad felina. Una situación que parece haber escalado entre la relación de ambas partes hasta que se dio la salida del entrenador.

Por su parte, el estratega siguió revelando los detalles sobre lo que pasa en la directiva del club de Nuevo León.

“Quieren que él sea gobernador del estado (de Nuevo León)”, reveló el 'Tuca' al respecto de lo que se espera sobre Dohener en un futuro dentro del estado.

Asimismo, Ricardo Antonio compartió que Doehner no toma las decisiones deportivas en Tigres. Tampoco lo hace Mauricio Culebro o Antonio Sancho. Si no que el encargado de hacerlo es el sobrino del ingeniero Zambrano (Fernando Schwartz Zambrano)

“Yo tenía que tomar decisiones. Él no toma decisiones deportivas, Culebro no toma decisiones deportivas, Sancho no toma decisiones deportivas. Es el sobrino del Ingeniero Roque Zambrano”, indicó Ferretti al respecto de la situación que se vive al interior de la directiva de Tigres.

