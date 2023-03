Piojo Herrera al perder ante Santos: 'Pudimos llevarnos algo más si el equipo estuviera concentrado'

Santos volvió a la senda de la victoria al vencer en casa por 3-2 a los Xolos de Tijuana en encuentro de la Jornada 11 del Clausura 2023.

A pesar de que el conjunto fronterizo compitió hasta el final, su técnico Miguel Herrera lamentó la falta de concentración de sus jugadores que, en su opinión, fue clave en la derrota.

"Estamos jugando bien buenos lapsos de partido, pero hay que cerrar los partidos. Nos encontramos un rival que no baja los brazos. Y terminamos llevándonos nada de los partidos de visita, cuando el equipo no hace las cosas tan mal. Creo que pudimos llevarnos algo más si el equipo estuviera concentrado. Tenemos que llevarnos más puntos, pero terminamos llevándonos nada", dijo el Piojo en conferencia de prensa.

"Distraídos. Estuvimos distraído, balones parados en donde no estamos concentrados en la pelota. Creo que no fue un primer tiempo como quisiéramos, esto el segundo tiempo lo teníamos controlado, nos veíamos mejor, pero si no estás concentrado, no estás metido en el juego, difícilmente consigues el resultado", añadió.

A pesar de la derrota, el timonel de los fronterizos aún piensa en clasificar a la escuadra a la fase final del torneo.

"Nosotros buscamos y pensamos en la Liguilla, pensamos en el Repechaje entre los primeros 8 y sabemos que podemos estar ahí", aseguró Herrera.

