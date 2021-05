Hernán Cristante sobre la alineación de Reynoso: 'Cruz Azul no nos subestimó'

Luego de cortarle un invicto de 15 partidos y poner en la cuerda floja a Cruz Azul, Hernán Cristante, timonel de Toluca, rechazó que se haya sentido menospreciado por Juan Reynoso, quien decidió no alinear a Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez.

“No creo que haya subestimado y no me sorprende, los jugadores que entraron de inicio cualquier equipo los quisiera tener y los jugadores en la banca son de selección nacional, son jugadores de primer nivel, no creo que el DT de Cruz Azul haya subestimado a Toluca.

"(A Juan Reynoso) lo conocí de jugador, lo veo trabajar, conozco gente que está con él y no son gente de subestimar, lo hizo por una idea, creo que Toluca impone respeto y quizá quiso variar un poco las formas de juego, pero no veo que hayan querido subestimar a Toluca”, señaló el técnico escarlata en conferencia de prensa tras la victoria en casa por 2-1.

Sobre lo que espera para el partido de Vuelta en el Estadio Azteca, el ex guardameta choricero se dijo consciente de que su equipo puede sufrir ante la Máquina, pero no ve imposible avanzar a la siguiente ronda.

