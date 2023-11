Xavi Hernández sobre los últimos partidos del Barcelona: 'Esto no es una crisis'

Barcelona ha tenido un paso complicado en los últimos partidos. Tras perder contra el Real Madrid el club, sufrió para vencer a la Real Sociedad y cayó en Champions League ante Shakhtar. A pesar del mal paso, Xavi Hernández no aprieta el botón de pánico.

El entrenador blaugrana descartó una crisis en el equipo, asegurando que el problema es futbolístico y no mental pues todos siguen trabajando en busca de conseguir ganar más títulos.

“Creo que el bloqueo mental viene porque no estamos ordenados en el campo como antes. Por eso creo que es un problema más futbolístico que mental. La actitud no ha fallado nunca. Este equipo sigue queriendo ganar títulos”, comentó el DT culé.

Con respecto a una posible crisis, el entrenador aseguró que el club ha pasado por momentos complicados en los últimos años, pero no han llegado al punto de estar en una crisis. Aun así, Xavi acetó que han quedado a deber en sus partidos recientes.

“El peor momento como entrenador lo pasé el año pasado. Esto no tiene nada que ver. Esto no es una crisis ni nada por el estilo. Lo del año pasado fue delicado, pero sin llegar a crisis. Yo he vivido aquí unas crisis terribles y esto no lo es.

“A mí me han dado palos toda la vida. Uno se acostumbra y se acostumbra, casi, a la crítica. Esto es el Barça y hay que aceptar la crítica. Llevamos dos partidos malos y hay que ser honestos. No hemos estado a la altura “, finalizó el estratega.

