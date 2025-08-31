Aficionado de Colo-Colo fallece tras caer del techo del estadio durante el juego ante U. de Chile

Colo-Colo derrotó a Universidad de Chile, sin embargo, el partido quedó marcado por la tragedia. Después de un exhaustivo sistema de seguridad por lo que ocurrió en Argentina en la Copa Sudamericana, las autoridades chilenas hicieron todo lo posible para evitar algo similar, pero no pudieron impedir el lamentable deceso de un aficionado que cayó del techo del estadio.

El hincha, de 31 años de edad, cayó minutos antes del comienzo del partido en un intento de cambiar su ubicación dentro del Estadio Monumental David Arellano. Pese a la muerte del aficionado, el partido no fue interrumpido y se disputó con normalidad.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de Santiago, comentó las razones por las cuales el partido no fue suspendido. Según Durán, la suspensión del partido no se realizó para evitar "una alteración mayor".

Reacciones de los protagonistas

Arturo Vidal, jugador de Colo-Colo y leyenda del balompié chileno, comentó por medio de sus redes sociales la tragedia que envolvió al futbol de dicho país. ‘El Rey’ agregó a su publicación una foto con un escudo del Cacique en blanco y negro y una leyenda: "Me duele profundamente que sigamos lamentando pérdidas en los estadios".

Por su parte, Michael Clark, presidente de la U de Chile, agregó que él propuso que el partido fuera suspendido. "Esto es muy bonito, pero no es más que futbol. Lamentablemente hubo un muerto, yo propuse que el partido se pospusiera. Acá hay una deshumanización de la industria".

