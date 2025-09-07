¡Estadio de vanguardia! Marruecos estrena nuevo icono para el Mundial 20230

La capital de Marruecos, Rabat, ha inaugurado oficialmente el completamente renovado Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con miras a ser una de las sedes clave en la Copa Africana de Naciones 2025 y una de las sedes en el Mundial 2030, en el que Marruecos será co‑anfitrión junto a España y Portugal.

El estadio cuenta con una capacidad para 68 700 espectadores, posicionándose como el segundo más grande del país detrás del estadio Ibn Batouta.

Su fachada está inspirada en hojas de palmera, integrando un lenguaje arquitectónico moderno con la identidad cultural marroquí.

última generación

El césped híbrido —combinación de hierba natural y fibras sintéticas— mejora drenaje y resistencia, siendo el primero de su tipo en África.

Infraestructura de alta categoría: 110 palcos VIP/VVIP, cinco salas de hospitalidad, acceso para personas con movilidad reducida, prensa moderna y múltiples vestuarios ergonómicos. Estacionamiento con capacidad para 5 200 vehículos, y optimización de accesos viales y transporte público.

Construcción en tiempo récord

El proyecto ha sido ejecutado en tiempo récord: las obras comenzaron en 2023 y finalizaron a finales de 2025, estableciendo un récord Guinness para la construcción más rápida de un estadio de este tipo. El desarrollo del estadio ha sido acompañado por mejoras en:Infraestructura vial (autopistas y carreteras hacia el estadio), expansión del tranvía Rabat‑Sale‑Témara y Un nuevo aeropuerto y tren de alta velocidad que conectará Rabat con otras ciudades clave como Marrakech y Agadir.



