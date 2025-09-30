Valencia vs Real Oviedo EN VIVO LaLiga Jornada 7

Cierran la jornada. En un encuentro que estaba destinado a jugarse el pasado lunes, Valencia y Real Oviedo se enfrentan por la Jornada 7 de LaLiga. El partido que cerraba la fecha, tuvo que ser pospuesto debido a las fuertes lluvias que afectaron a la zona valenciana.

Ahora, un día más tarde Valencia esta buscando hacer valer la localía en el Mestalla, lo murciélagos están tratando de conseguir su tercera victoria de la temporada con lo que, en caso de lograrla, escalarían hasta el octavo puesto cerca de la zona de competencias europeas.

Real Oviedo en contra parte, está urgido de un triunfo pues, los recién ascendidos, se encuentran actualmente en zona de descenso. Aunque los dirigidos por Veljko Paunovic han mostrado mejoras, los resultados no se les han dado. Hoy con un triunfo, el equipo podría no sólo dejar los últimos tres puestos, sino que escalar hasta la 14ta posición.