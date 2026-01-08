América y Cruz Azul juegan el mismo día en la Jornada 15 en el Ciudad de los Deportes; ¿se cambiará horario?

La directiva de Cruz Azul enfrenta un reto logístico importante tras confirmarse que no renovará su contrato con el Estadio Olímpico Universitario para el presente torneo. El equipo cementero solicitó la extensión del vínculo hace tres meses, pero las autoridades de la UNAM entregaron una respuesta negativa el pasado martes. Ante esta situación, La Máquina apunta a regresar al Estadio Ciudad de los Deportes para disputar sus encuentros como local.

Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

América y Cruz Azul juegan el mismo día

La mudanza genera una complicación inmediata en el calendario de la Jornada 15 del Clausura 2026, donde Cruz Azul y América coinciden como locales. Ambos clubes compartirán el inmueble de la colonia Nochebuena, lo que ha despertado dudas sobre la viabilidad de realizar dos juegos el mismo día.

Existen antecedentes similares en el futbol mexicano que podrían servir como guía para resolver este conflicto de programación próximamente. Durante la Jornada 4 del Apertura 2023, tanto las Águilas como los celestes jugaron en el Estadio Azteca con pocas horas de diferencia. En aquella ocasión, las autoridades deportivas no realizaron modificaciones en los días ni en los horarios establecidos previamente.

En dicha fecha, Cruz Azul jugará a las 17:00 horas ante Xolos, mientras que el América recibirá al Bicampeón del futbol mexicano, Toluca a las 21:00, por lo que la distancia será corta.

La Federación Mexicana de Futbol acompaña activamente las gestiones de la directiva celeste para garantizar el cumplimiento de todos los reglamentos actuales. La prioridad institucional es brindar seguridad y comodidad a los miles de seguidores que asistirán al estadio.

Recinto de la Colonia Nochebuena | IMAGO7

¿En que otro estadio podría jugar Cruz Azul?

A pesar de que el recinto de la colonia Nochebuena es la opción principal, el club mantiene un plan alternativo de emergencia. La directiva ha entablado conversaciones con las autoridades de Puebla para utilizar el Estadio Cuauhtémoc en caso de ser necesario. Esta sede funcionaría como garantía si la logística en la capital del país presenta obstáculos insuperables para la doble jornada.

El operativo de seguridad para una jornada doble en el Estadio Ciudad de los Deportes requerirá una coordinación extrema entre ambas instituciones. El flujo de personas en las inmediaciones de la colonia Nochebuena representa un desafío mayúsculo para los elementos de protección civil.

Cruz Azul confía plenamente en que su regreso a casa será exitoso a pesar de los contratiempos administrativos sufridos en Ciudad Universitaria. La Máquina quiere pitar fuerte en su antiguo hogar y recuperar el protagonismo perdido en los últimos años.