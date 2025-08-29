Atlético San Luis y Toluca se enfrascan en redes sociales previo al duelo en Alfonso Lastras

Inicia la séptima fecha del Apertura 2025; mientras tanto en redes sociales Atlético San Luis y Toluca han encendido las redes sociales desde sus cuentas oficiales en X (Twitter). Todo esto debido a las restricciones para el acceso a porras o grupos de animación al Alfonso Lastras.

Alfonso Latras en San Luis l IMAGO7

El Toluca empezó con la indirecta después de hacer un posteo en el que se muestra un comunicado que ha expedido el cuadro potosino con las restricciones de entrada acompañado de una sombra de un aficionado sobre el Estadio.

El posteo del conjunto Escarlata fue acompañado de una frase: “El diablo siempre aparece hasta donde no lo invitan”; sin embargo, la contestación de cuadro rojiblanco no se hizo esperar y respondieron con un dibujo animado resaltando: “Una rivalidad para este pobre diablo”.

Toluca l CAPTURA

¿Qué dice el comunicado sobre el Aficionado visitante?

Atlético San Luis tiene como reglamento evitar la entrada de organizaciones de porras para no alterar el orden en las inmediaciones del Alfonso Lastras y evitar escenas de violencia entre ambas aficiones y esto fue nuevamente recalcado previo al duelo ante Toluca.

“Estimado aficionado seguidor del Toluca, te recordamos que está prohibido el acceso de grupos organizados de animación o porras del equipo visitante a nuestro estadio”, comienza el posteo con la referencia de una imagen con el seguimiento a llevarse a cabo de suceder lo mencionado.

Redes Sociales l CAPTURA

Toluca visita San Luis

Toluca visita al Atlético San Luis en busca de afianzarse en los primeros lugares de la clasificación, los Choriceros llegan con 10 unidades en la sexta posición. Mientras tanto, los potosinos son décimo con seis puntos.

