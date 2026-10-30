A 40 años del regreso de la F1: Sandalio Sainz, el nombre detrás de la gestión

A 40 años del regreso de la F1: Sandalio Sainz, el nombre detrás de la gestión

México será la capital del automovilismo este fin de semana.

A unas horas de haber arrancado los semáforos del Gran Premio de México 2026, la máxima categoría del automovilismo celebra en la capital un aniversario especial: cuatro décadas de su regreso al país.

El 12 de octubre de 1986, tras 16 años de ausencia, los monoplazas volvieron a rodar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre quienes trabajaron para hacerlo posible figura un nombre poco citado: Sandalio Sainz de la Maza.

Sainz, entonces titular de la Dirección General de Promoción Deportiva del Departamento del Distrito Federal (1982–1988), contó en febrero de 2021, en entrevista con el periodista Edmundo Cázarez, queel presidente Miguel de la Madrid le encargó viajar al Gran Premio de Mónaco para negociar el retorno de la competencia.

Un acuerdo entre gobierno y empresarios

De acuerdo con su testimonio, viajó acompañado por los empresarios Julián y José Abed. El esquema planteado repartía responsabilidades: las autoridades capitalinas aportarían las instalaciones del autódromo y los empresarios asumirían el costo financiero del evento.

La gira incluyó reuniones con representantes de la Fórmula 1 y del automovilismo internacional, así como visitas a otros circuitos europeos. El reto no era menor: tras el desorden del Gran Premio de 1970, cuando aficionados desbordados invadieron la orilla de la pista, la categoría había dejado de considerar a México como sede confiable.

El Gran Premio de México se celebrará este fin de semana | MEXICO GP

La carrera de 1986

El esfuerzo rindió frutos. En la carrera de regreso, Ayrton Senna se quedó con la pole position, pero la victoria fue para el austriaco Gerhard Berger, a bordo de un Benetton-BMW: su primer triunfo en la Fórmula 1 y también el primero de la escudería. Alain Prost y Senna completaron el podio. México se mantuvo en el calendario hasta 1992.

Después llegó una segunda ausencia, que terminó en 2015 con el retorno que hoy sostiene una de las fechas más concurridas del campeonato.

Más que una carrera

Para Sainz, el valor del Gran Premio rebasaba lo deportivo. «El Gran Premio no es solo una carrera de carros», afirmó en aquella entrevista. Lo concebía como una herramienta para proyectar la imagen del país, atraer turismo y generar inversión.

Sergio Pérez en el GP de México 2024 | @ SChecoPerez