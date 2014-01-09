El Bayern Munich fue el mejor club del mundo en el año 2013 según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), cuya clasificación sitúa al Real Madrid en segunda posición, al Atlético de Madrid en cuarta y al Barcelona en quinta.

Tres de los cinco primeros equipos del Mundo en el pasado año son españoles y el quinteto de los mejores clasificados lo completa el Chelsea, que es tercero.

El Bayern acumula, en función de los parámetros de esta federación, un total de 370 puntos, mientras que el Real Madrid tiene 290, por delante del Chelsea (273), Atlético de Madrid (251) y Barcelona (247).

Esta es la primera vez en la historia que esta clasificación queda encabezada por un club alemán, en este caso el Bayern Munich, que consiguió la segunda mejor puntuación en la historia de esta clasificación, sólo superado por el Juventus italiano que sumó 372,7 puntos en 1993.

Según la IFFHS, el Real Madrid, aunque no ganó ninguna competición, alcanzó la Semifinal de la Liga de Campeones y la Final de la Copa del Rey y fue segundo en la Liga española, mientras que las buenas actuaciones del Atlético de Madrid relegaron al primer clasificado de 2012, el Barcelona, al quinto puesto.

Por su parte, los Xolos de Tijuana son considerados como el mejor club mexicano por la clasificación de la IFFHS, al posicionarse en el sitio 36 empatado con la Universidad de Chile, por delante del club español donde milita Andrés Guardado, el Valencia.

En el ranking, los Xolos son seguidos por el Toluca y el Cruz Azul, quienes se encuentran en el fondo de la tabla en los lugares 78 y 92, respectivamente.

La clasificación es la siguiente:

1. Bayern Munich (Alemania) 370

2. Real Madrid (España) 290

3. Chelsea (Inglaterra) 273

4. Atlético de Madrid (España) 251

5. Barcelona (España) 247

6. Paris Saint-Germain (Francia) 240

7. Basilea 1893 (Suiza) 239

8. Atlético Mineiro (Brasil) 238

+. Tottenham Hotspur (Inglaterra) 238

10. Benfica (Portugal) 232

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36. Universidad de Chile (Chile) 176

+. Tijuana (México) 176

53. Valencia (España) 159

78. Deportivo Toluca (México) 138

81. Real Sociedad (España) 137

92. Cruz Azul (México) 130