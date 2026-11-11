Timothy Bradley considera que Crawford vencería a Canelo de forma más contundente en una revancha./especial

El excampeón mundial considera que el estadounidense tendría una actuación todavía más dominante que en su primer enfrentamiento

La posibilidad de una revancha entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford volvió a generar debate en el mundo del boxeo. Esta vez, el excampeón mundial Timothy Bradley lanzó una advertencia al mexicano: considera que recibiría una derrota contundente si vuelve a enfrentarse con el estadounidense.

Podría interesarte Empelotados Canelo Álvarez obsequia regalo especial a Josh Allen

El pronóstico de Bradley llegó después de la pelea que Canelo sostuvo contra Christian Mbilli el pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. En ese combate, el jalisciense recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por decisión unánime, pero su desempeño no convenció al exboxeador estadounidense.

Durante un comentario en su canal de YouTube, Bradley aseguró que Crawford tendría una ventaja todavía mayor si ambos vuelven a compartir el ring. Su advertencia estuvo condicionada a que el estadounidense decida salir del retiro y acepte disputar un segundo combate contra Álvarez.

“Si Terence Crawford dijo que volvería para hacer una pelea más y que sería contra Canelo Álvarez, les digo ahora mismo: si Terence Crawford regresa y se enfrenta a Canelo, a esta versión de Canelo Álvarez que vimos [contra Mbilli], le dará una paliza”, afirmó.

Terence Crawford derrotó a Saúl Álvarez por decisión unánime en Las Vegas, en septiembre de 2025./especial

¿Por qué Timothy Bradley considera que Crawford volvería a vencer a Canelo?

Bradley también sostuvo que el resultado de una segunda pelea podría ser más contundente que el del primer enfrentamiento. Al ser cuestionado sobre si Crawford repetiría su dominio, el excampeón respondió que sería “aún mayor”.

La primera pelea entre ambos se celebró el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Crawford subió tres divisiones para enfrentar al mexicano por los campeonatos indiscutidos de peso supermediano y consiguió la victoria por decisión unánime después de 12 asaltos.

Las tarjetas de los jueces fueron de 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor del estadounidense. Con ese resultado, Crawford se quedó con los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el CMB, la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), además del reconocimiento de The Ring. Sin embargo, después del combate, el CMB retiró a Crawford su título debido a un desacuerdo relacionado con el pago de cuotas al organismo. Tiempo después, el estadounidense anunció su retiro del boxeo profesional.

¿Quiénes podrían ser los próximos rivales de Canelo en 2027?

Además de Crawford, otros dos nombres aparecen entre las posibles opciones para el calendario de Álvarez en 2027: el guatemalteco Lester Martínez y el británico Hamzah Sheeraz. Sin embargo, ninguno de estos enfrentamientos cuenta con una confirmación oficial.