Chicharito se deshizo en elogio hacía Vela: 'Es uno de los mejores jugadores en la historia de México'

Este jueves dos de los más grandes jugadores de la historia del futbol mexicano se verán las caras en Semifinales de Conferencia de la MLS, cuando el Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández se enfrente al LAFC de Carlos Vela.

Aunque Hernández Balcázar jugó en mejores equipos, pues pasó por el Manchester United y el Real Madrid, considera que el ‘Bombardero’ no se queda atrás y lo calificó como uno de los más grandes de la historia.