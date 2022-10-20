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Futbol

Chicharito se deshizo en elogio hacía Vela: 'Es uno de los mejores jugadores en la historia de México'

Chicharito 'se rindió' ante Vela | ESPECIAL
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:24 - 20 octubre 2022
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El mexicano considera que su compatriota y rival está en la historia del futbol mexicano

Este jueves dos de los más grandes jugadores de la historia del futbol mexicano se verán las caras en Semifinales de Conferencia de la MLS, cuando el Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández se enfrente al LAFC de Carlos Vela.

Aunque Hernández Balcázar jugó en mejores equipos, pues pasó por el Manchester United y el Real Madrid, considera que el ‘Bombardero’ no se queda atrás y lo calificó como uno de los más grandes de la historia.

"Para mí Vela es uno de los mejores jugadores en la historia de México, sin ninguna duda", sentenció el canterano de Chivas en conferencia de prensa.

Pese a que los dos mexicanos son los que se roban los reflectores del Clásico del Tráfico, Chicharito consideró que este duelo no es solo de ellos y confía en que ambos equipos propongan un buen espectáculo.  

"Son dos equipos que hemos hecho una gran temporada, los dos con sus cualidades y con sus defectos. Esperemos que pongamos nosotros más nuestras cualidades y que ellos no tomen ventaja de nuestras debilidades. Eso es lo que tenemos en nuestra cabeza

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